شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة شهر لاستكمال سداد مقدمات الحجز بمشروعى سكن مصر المرحلة الثانية وJANNA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم منح مهلة شهر من تاريخ الإعلان بالصحف لاستكمال سداد مقدمات الحجز، للعملاء المخصص لهم وحدات سكنية، بمشروعى سكن مصر المرحلة الثانية و JANNA

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن ذلك يأتى تلبية من الهيئة لرغبة العملاء، ومنحهم مهلة لاستكمال مقدمات الحجز، والتى انتهت مهلة استكمال سداد الــ20 %، 15% من قيمة الوحدات للمشروعين، يوم الأحد 13/1/2019.