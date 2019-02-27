سفير أفغانستان بالقاهرة: اتفق مع مبادرة السيسي لتجديد الخطاب الدينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الأفغانى بالقاهرة، محمد محق، فى إطار رده على سؤال حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتجديد الخطاب الدينى، إن هذه الفكرة من أكبر المطالب الماسة للعالم الإسلامى والحضارة الإسلامية، مشددا "لا يمكن أن ندخل العصر الحديث وأن نساير الأحداث الحضارية الكبرى فى العالم إلا بتجديد الخطاب الدينى سواء فى أفغانستان أو كثير من البلدان الإسلامية."

واعتبر فى حوار له مع ”الخليج 365” أن وجود الكثير من الجماعات الإرهابية فى العالم الإسلامى لها أسباب مختلفة، وأحد أسبابها عدم نجاحنا الكامل فى تجديد الخطاب الدينى. "الحضارة الإسلامية الآن أمام تحدى كبير فى العالم، فنحن لا نشاهد أى حضارة أخرى أو دين آخر يكون متهما مثلنا بخصوص قضية الإرهاب"، موضحا أن الهجمات الإرهابية فى العواصم الأوربية وآسيا وأمريكا تكون باسم الإسلام ويبدأ منفذوها عملياتهم بقول "الله أكبر".

وشدد على موافقته على نهج الرئيس المصرى لتجديد الخطاب الدينى، قائلا إن العالم الإسلامى فى حاجة إلى الحوار وتقبل وجهة النظر الأخرى، وتبادل الخبرات. وعن العلاقات الثنائية بين مصر وأفغانستان، أكد السفير أن العلاقات الرسمية من أحسن العلاقات الثنائية بالمقارنة مع الكثير من البلاد، حيث تعود إلى ما يقرب من 90 عاما، وطوال هذا الوقت ربطت البلدين علاقة طيبة سواء على المستوى الشعبى أو الحكومى. وخلال العقدين الماضيين، وبعد سقوط طالبان، كان هناك توجه جاد من قبل الحكومة الأفغانية نحو مصر والأزهر الشريف، وكذلك من مصر حيث فتحت القاهرة سفارة لها فى كابول رغم الظروف الأمنية، كما شهد البلدين زيارات حكومية متبادلة رفيعة المستوى. وما يساعد على متانة هذه العلاقات هو عدم وجود أى تعارض أو تضارب للمصالح للبلدين، فهما تلتقيان فى نقاط كثيرة ولا يختلفان فى أى نقطة، مؤكدا أن بلاده تدرك أهمية مصر بالمنطقة وتتطلع للتعاون معها فى كافة المجالات. وقال إنه عمل دبلوماسيا بمصر فى الفترة بين 2008 و2011، قبل أن يأتى سفيرا لبلاده مرة أخرى فى أكتوبر 2018، موضحا بسؤاله عن التغيرات التى طرأت على المجتمع المصرى فى ضوء عمله فى فترتين مختلفتين أن هناك اختلاف فى توجه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أصبح هناك نشاطا تنمويا ملفتا ودءوبا ودفعة قوية نحو المستقبل. وأضاف أنه بمقارنة وضع مصر بالدول الأخرى التى شهدت عاصفة "الربيع العربى"، نجد أن القاهرة بقيت صامدة فى وجه هذه العواصف، واصفا ذلك بأنه يبعث بالأمل، حيث يعكس وجود مؤسسات قوية ومتينة لا تتأثر بالأحداث الطارئة.

سفير أفغانستان بالقاهرة فى حواره مع الخليج 365 أما من الجانب التنموى، فأشاد السفير محق باتجاه الحكومة لإنشاء عدد من المشروعات الكبرى التى ستكون لها آثار إيجابية بعد إتمامها يستشعرها شعب مصر وتلقى بظلالها على المنطقة. ولفت إلى أن مصر أولت اهتماما بالغا كذلك بالسياسة الخارجية، حيث تسعى الدولة المصرية على توسيع العلاقات مع معظم الجهات الدولية والقوى الإقليمية فى العالم سواء على المستوى الإفريقى أو مستوى الشرق الأوسط أو المستوى الأوروبى أو المستوى العالمى. وأوضح أن هذه الجهود تليق بالدولة المصرية ويعكس حجمها ووزنها سواء من الناحية العسكرية أو الأمنية أو من ناحية موقعها الجعرافى المميز أو طبيعتها السكانية.

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