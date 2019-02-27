محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران
قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن حادث قطار رمسيس أسفر عن وفاة 12 راكبا وإصابة 18 آخرين.
وأضاف أن اصطدام القطار في رصيف المحطة أدى إلى اندلاع حريق كبير، مشيرا إلى أنه تم نقل جميع المصابين للمستشفى وإخماد النيران وجاري تحديد هوية المتوفين والمصابين.
وكان مصدر بوزارة الصحة قال في تصريحات سابقة لمصراوي إن الحادث أسفر عن وفاة 10 مواطنين وإصابة 20 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: ارتفاع عدد الوفيات في حادث قطار رمسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.