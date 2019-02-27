الدفع بـ20 سيارة إطفاء لإخماد حريق محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود الشوربجي:

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بـ20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل شب داخل محطة مصر، في منطقة رمسيس؛ بعد اصطدام قطار جرار برصيف خرساني داخل المحطة.

وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وتفحم عدد كبير من الجثث.

وقال مصدر طبي مسؤول بهيئة الإسعاف إن الحادث أسفر عن مصرع عدد من الركاب، كما خلف عددا من الإصابات يجري حصرها في الوقت الراهن.

وأضاف المصدر لمصراوي أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث حاليا للتعامل مع المصابين والوفيات بموقع الحريق.

وتابع: "هناك جثث متفحمة على رصيف المحطة نتيجة الحريق الشديد الذي شب صباح اليوم".