"حسابًا عسيرًا".. مدبولي يكشف ماذا قال السيسي عن حادث محطة مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالتعامل الفوري؛ للتخفيف عن ضحايا حادث محطة مصر، وتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم حسابًا عسيرًا.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجه جميع الجهات المعنية إلى موقع حادث محطة مصر برمسيس.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه لن يتوانى عن تشكيل لجنة فنية لمعرفة المتسببين في الحادث، مؤكدا أن عهد التقاعس عمن يهمل في حياة أب مواطن مصري، انتهى، ومن يفعل ذلك سيعاقب وبشدة، قائلا: "كل مواطن مصري غالي جدا عندي".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه توجه فور وقوع الحادث ومعه وزراء للتضامن الاجتماعي والنقل كما سيتوجه إلى مستشفى الهلال لمتابعة حالة المصابين ووجه الدكتورة هالة زايد بالمجيء من أسوان للمستشفى لتوفير سبل الرعاية الصحية لمصابي الحادث.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة بكل جهتها تعمل على قدم وساق من أجل توفير كل الرعاية الصحية للمصابين لافتا إلى أن هناك لجنة فنية مع النيابة العامة لتحديد المسؤول عن الحادث .

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يقدم خالص التعازي لأسر وفيات الحادث، مؤكدا أن كل متقاعس عن عمله سيحاسب حسابا عسيرا بناء على حجم الضرر الذي أوقعه بالمواطنين منوها إلى أن روح المواطن عزيزة علينا ولابد أن يشعر المواطنين بأن له مكانة عالية ببلده ولن تسكن الحكومة عن أي خطأ .