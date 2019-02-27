الرئيس السيسي يجري مباحثات مع نظيره الألباني بقصر الاتحادية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا الذي يزور مصر حاليا. ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي ورئيس جمهورية ألبانيا مؤتمرا صحفيا مشتركا ، عقب اللقاء يتحدثان خلاله إلي وسائل الإعلام حول المباحثات بينهما.​

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