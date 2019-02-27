جثث ومصابون.. 20 صورة ترصد الحادث المروع بمحطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى وأسامة عبدالكريم:

شهدت محطة مصر، اليوم الأربعاء، انفجارًا هائلًا؛ إثر انفجار جرار قطار بعد اصطدامه بجدار خرساني، على الرصيف رقم 6.

وتفحم عدد من الجثث، وسقط العديد من المصابين.

ويرصد الخليج 365، في 25 صور الحادث الذي وقع صباح اليوم بمحطة مصر.

ودفعت الإسعاف بـ20 سيارة إلى موقع الحادث؛ لنقل الوفيات والمصابين.

وفحص رجال المعمل الجنائي، الجرار المتفجر.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث وأخلت المحطة من الجمهور.

ولقى عدد من الأشخاص مصرعهم، داخل المحطة بعد اصطدام قطار بآخر أثناء دخوله المحطة.

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