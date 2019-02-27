محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل تداعيات الحريق الذي نشب اليوم الأربعاء بمحطة مصر.
وقد وصل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، منذ قليل إلى محطة مصر لمتابعة حادث انحدار الجرار الذي أدى لنشوب حريق بالمحطة.
وأعلنت هيئة السكة الحديد أن جرار وردية رقم ٢٣٠٢ بمحطة مصر انحدر واصطدم بالمصدات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم ٦ بالمحطة؛ ما أدى إلى لاندلاع حريق وحدوث بعض الوفيات والإصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع مع وزير النقل تداعيات حريق محطة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.