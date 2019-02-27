رئيس الوزراء يتابع مع وزير النقل تداعيات حريق محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل تداعيات الحريق الذي نشب اليوم الأربعاء بمحطة مصر.

وقد وصل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، منذ قليل إلى محطة مصر لمتابعة حادث انحدار الجرار الذي أدى لنشوب حريق بالمحطة.

وأعلنت هيئة السكة الحديد أن جرار وردية رقم ٢٣٠٢ بمحطة مصر انحدر واصطدم بالمصدات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم ٦ بالمحطة؛ ما أدى إلى لاندلاع حريق وحدوث بعض الوفيات والإصابات.