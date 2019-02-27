مصر | الدفع بـ25 سيارة إسعاف و8 سيارات مطافئ للسيطرة على حريق محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفع بـ25 سيارة إسعاف و8 سيارات مطافئ للسيطرة على حريق محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت قوات الحماية المدنية بـ25 سيارات إطفاء و8 سيارات مطافي إلى محيط محطة مصر برمسيس لإخماد حريق قطار بعد اصطدامه بالرصيف.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والمطافئ وخبراء المفرقعات وعناصر شرطة النقل والمواصلات، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين نشوب حريق بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 11.