مصر | تعرف على التفاصيل الكاملة للحريق الهائل بمحطة مصر

تسبب اصطدام جرار قطار بالرصيف في نشوب حريق داخل محطة قطارات رمسيس وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية بنشوب حريق داخل محطة مصر بسبب اصطدام جرار قطار بالرصيف وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء وقوات الإنقاذ الى مكان الحادث.

النيابة تأمر بعرض سائق "توك توك" حاول اغتصاب طالبة على الطب النفسي

أمرت نيابة الشروق وبدر، بعرض المتهم "م. س" سائق "توك توك"، على الطب النفسى، لبيان مدى قواه العقلية من عدمه، فى اتهامه بمحاولة اغتصاب الطالبة "أ.م" بمدينة بدر.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكثيف التحريات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يعمل "سائق توك توك"، وفور استقلال المجنى عليها معه قام برفع سلاحه في وجهها، وقام بالتحرش بها وتقطيع ملابسها محاولا اغتصابها، وباستغاثتها تمكن الأهالي من نجدتها والإمساك به.

كما كشفت التحقيقات بأن المتهم مسجل في 4 قضايا تحرش واغتصاب سابقات لفتيات لم تتعدى أعمارهن العشرين.

ترجع الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام سائق توك توك بمحاولة اغتصاب طالبة أثناء عودتها من المدرسة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.