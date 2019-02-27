أخبار مصر | مؤتمر لـ"المراقبين ومفتشي الأغذية" لبحث معوقات العمل‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر لـ"المراقبين ومفتشي الأغذية" لبحث معوقات العمل‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية برئاسة أحمد السيد الدبيكي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المؤتمر الأول للجنة المراقبين الصحيين ومفتشي الأغذية الأعضاء بالنقابة العامة.

ويبحث المؤتمر في العاشرة صباح غد الخميس بمقر اتحاد العمال، المشكلات التي تواجه المراقبين والمفتشين في ظل القيود التي تواجه عملهم بسبب قانون سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017.

يشهد المؤتمر كل من النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام، والدكتور نصر السيد مستشار منظمة الصحة العالمية للطب الوقائي.

"عمال مصر" توافق على التعديلات الدستورية

وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بالإجماع على التعديلات الدستورية، وأكدوا على ضرورة التحرك الإيجابى لمساندة التعديلات فى ضوء الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب والتى لم تأت من فراغ وإنما هى انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.

وقرر الاجتماع الذى عقد برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر فى تعديلات الدستور ووضع خطة للتحرك العمالى داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال فى التعديلات وشرح أهميتها.

كما استعرض النائب جبالى المراغى الاجراءات التى تمت داخل مجلس النواب وموافقة ممثلى العمال على التعديلات.. وقال ان انتماءنا الوطنى سيكون الأهم فى حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعى بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية.

وأكدت القيادات العمالية على أهمية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث بعض المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها التنظيم النقابى لوضع الحلول الكفيلة لها عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية أو توفير الدعم الاجتماعى من الدولة للانشطة العمالية التى يقوم بها الاتحاد العام.