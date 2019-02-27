أخبار مصر | وقف حركة القطارات بمحطة مصر بعد احتراق "جرار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقف حركة القطارات بمحطة مصر بعد احتراق "جرار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت هيئة السكة الحديد، إيقاف حركة القطارات بمحطة مصر بالقاهرة بعد الحريق، الذى شب داخل المحطة، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.

ودفعت الحماية المدنية، بـ10 سيارات إطفاء، بعد تصاعد الأدخنة فى سماء القاهرة، إثر حريق داخل محطة رمسيس، شب بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف.

تلقت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بالإطفاء وخبراء المفرقعات و شرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 5 ، مما أسفر عن وقوع إصابات، وجارى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.