أخبار مصر | 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت الحماية المدنية، بـ10 سيارات إطفاء، بعد تصاعد الأدخنة فى سماء القاهرة، إثر حريق داخل محطة رمسيس، شب بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف.

تلقت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بالإطفاء وخبراء المفرقعات و شرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 5 ، مما أسفر عن وقوع إصابات، وجارى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.