انت الان تتابع توقف حركة الصيد فى بحيرة إدكو وغلق بوغاز رشيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تسببت الأحوال الجوية السيئة وشدة الرياح وارتفاع الأمواج وكثافة الأمطار الغزيرة على مدن إدكو ورشيد، اليوم الأربعاء، في رفع حالة الطوارئ في بوغاز رشيد وغلقه وتوقف حركة الصيد بميناء المعدية بإدكو، وأعلنت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة البحيرة، تعرض العديد من مراكز المحافظة لأمطار غزيرة، وكثفت مديرية أمن البحيرة من الدوريات المرورية على الطرق السريعة ومداخل المدن تجنبا لوقوع حوادث على الطرق، كما تم رفع حالة الطوارئ في جميع المرافق الخدمية وبخاصة مرفق الإسعاف.

وتم غلق البوغاز حرصا على عدم اصطدام مراكب الصيد ببعضها وتعرضها للغرق بسبب ارتفاع الأمواج، كما توقفت حركة الصيد بميناء المعدية وبحيرة إدكو حرصا على سلامة الصيادين. ونبهت المحافظة، على المواطنين بأهمية اتباع التعليمات والتنبيه بعدم الخروج أو فتح المنافذ أثناء الأمطار أو الاقتراب من أعمدة الكهرباء، والإبلاغ