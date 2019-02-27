انت الان تتابع مهلة شهر لاستكمال سداد مقدمات حجز «سكن مصر وجنة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عاصم الجزار وزير الإسكان

أعلن المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، أنه سيتم منح مهلة شهر من تاريخ الإعلان بالصحف لاستكمال سداد مقدمات الحجز، للعملاء المخصص لهم وحدات سكنية، بمشروعي (سكن مصر المرحلة الثانية وجنة)، مضيفا أن ذلك يأتي تلبية من الهيئة لرغبة العملاء، ومنحهم مهلة لاستكمال مقدمات الحجز، والتي انتهت مهلة استكمال سداد الــ20%، 15% من قيمة الوحدات للمشروعين، يوم 13 يناير الماضي.

يذكر أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، أصدر يوم الأحد الماضي، قرارا بتغيير بعض القيادات في أجهزة بعض المدن الجديدة، إذ قرر تولي رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر علاء محمد إبراهيم منيع، العمل رئيسا لجهاز المدينة المليونية بشرق بورسعيد، ورئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة أشرف