انت الان تتابع مهلة شهر لاستكمال سداد مقدمات حجز «سكن مصر وجنة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عاصم الجزار وزير الإسكان
أعلن المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، أنه سيتم منح مهلة شهر من تاريخ الإعلان بالصحف لاستكمال سداد مقدمات الحجز، للعملاء المخصص لهم وحدات سكنية، بمشروعي (سكن مصر المرحلة الثانية وجنة)، مضيفا أن ذلك يأتي تلبية من الهيئة لرغبة العملاء، ومنحهم مهلة لاستكمال مقدمات الحجز، والتي انتهت مهلة استكمال سداد الــ20%، 15% من قيمة الوحدات للمشروعين، يوم 13 يناير الماضي.
يذكر أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، أصدر يوم الأحد الماضي، قرارا بتغيير بعض القيادات في أجهزة بعض المدن الجديدة، إذ قرر تولي رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر علاء محمد إبراهيم منيع، العمل رئيسا لجهاز المدينة المليونية بشرق بورسعيد، ورئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة أشرف
يذكر أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، أصدر يوم الأحد الماضي، قرارا بتغيير بعض القيادات في أجهزة بعض المدن الجديدة، إذ قرر تولي رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر علاء محمد إبراهيم منيع، العمل رئيسا لجهاز المدينة المليونية بشرق بورسعيد، ورئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة أشرف عبد الرحمن فتح الله، رئيسا لجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة أشرف فتحي محمود عبدالرازق، رئيسا لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.
ورئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان عبد المنصف الرفاعي محمد، رئيسا لجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عاطف زكريا علي، كبيرا للأخصائيين بدرجة مدير عام بقطاع التخطيط والمشروعات. (التفاصيل)
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