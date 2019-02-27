الصحة:مؤسسة مجدي يعقوب أسهمت في إنهاء قوائم الانتظار

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الدكتور مجدي يعقوب
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مؤسسة مجدى يعقوب أسهمت بشكل كبير في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، بما أجرته من جراحات خففت الكثير عن قلوب المصريين، مؤكدة تقديم كل سبل الدعم للمؤسسة، نظرا لما تقدمه من خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين، مشيدة بالمجهودات المبذولة من الفرق الطبية للمرضى وبجودة عالية، كما وجهت الدعوة للقائمين على المؤسسة لزيارة وحدة مجدي يعقوب للقلب بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، في أول شهر مارس المقبل لمراجعة التعديلات الإنشائية، بما يحقق أقصى جودة في تقديم الخدمة الطبية.
جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة، أمس الثلاثاء، لمؤسسة مجدى يعقوب بأسوان، إذ وجهت الشكر لكل العاملين على هذا الصرح الطبي العظيم، وعلى رأسهم الجراح العالمي مجدى يعقوب، قائلة: "أنتم فخر لكل المصريين". وقررت ضم أحد استشاريي المؤسسة للجنة المقابلات والاختبارات -المقرر عقدها في النصف الأول من شهر مارس القادم-
جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة، أمس الثلاثاء، لمؤسسة مجدى يعقوب بأسوان، إذ وجهت الشكر لكل العاملين على هذا الصرح الطبي العظيم، وعلى رأسهم الجراح العالمي مجدى يعقوب، قائلة: "أنتم فخر لكل المصريين".
وقررت ضم أحد استشاريي المؤسسة للجنة المقابلات والاختبارات -المقرر عقدها في النصف الأول من شهر مارس القادم- لاختيار أفضل العناصر ضمن المتقدمين من أطباء وتمريض للعمل بوحدة مستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.
وقال الدكتور مجدى يعقوب رائد جراحات القلب العالمي، في أكتوبر الماضي، إنه سيتم إنشاء مركز جديد في العاصمة الإدارية الجديدة سيكون مركزا جديدا لجراحة القلب على غرار مؤسسة مجدى يعقوب بأسوان، مضيفا أن المركز الجديد سيكون بنفس تصميم مركز أسوان، وسيكون مركزا علميا ضخما بالعاصمة الجديدة. (التفاصيل)
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