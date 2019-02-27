شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أجزاء من عقار قديم بالمنشية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار بعنوان ٢ سوق الكانتو بمنطقة المنشية، وعلى الفور إنتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك لموقع العقار ومعاينته. وقد كلفت المهندس المختص وإدارة المشروعات بالتوجه لموقع العقار ومعاينته وإزالة الأجزاء الخطرة منه عن طريق مقاول الهدد الخاص بالحي. ولقد أسفرت المعاينة عن إنهيار أجزاء من عقار قديم مكون من دورين، وصادر له قرار هدم من الحي منذ عام 2018م ولم يُنفذ، ولاتوجد أي إصابات، وتم تأمين المارة وغلق الشارع ووضع الحواجز التأمينية خلال عملية إزالة الأجزاء الخطرة من العقار. وجاءت عملية الإزالة بتواجد إدارة إشغال الطريق بالحي للمساهمة في توسعة الشارع وفرض الإنضباط وتأمين المرور والمارة.

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط أجزاء من عقار قديم بالمنشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.