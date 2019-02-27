- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى ومصابون في انفجار جرار قطار على رصيف 4 بمحطة مصر برمسيس (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي عدد من الركاب مصرعهم وإصابة آخرين عقب دخول جرار مناورة إلى رصيف 4 من محطة مصر برمسيس بسرعة عالية مما أدى إلى اصطدامه برصيف المحطة وانفجار خزان السولار في الحال مما أدى إلى تدمير الرصيف بالكامل وإصابة العشرات بالمحطة.
وانتقلت نحو 12 سيارة إسعاف إلى المحطة وقيادات السكة الحديد والصحة.
يشار إلى أن الحادث وقع الساعة 9:30 صباح اليوم الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى ومصابون في انفجار جرار قطار على رصيف 4 بمحطة مصر برمسيس (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.