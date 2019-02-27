السكة الحديد: حريق محطة مصر برمسيس بسبب تصادم جرار قطار برصيف المحطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف وليس نتيجة أى عمل إرهابى كما يروج البعض. وأضافت المصادر لـ ”الخليج 365”، أن دخول جرار القطار بسرعته أدت لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق، نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب الذين كانوا يتواجدون على الرصيف فى انتظار رحلاتهم.

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