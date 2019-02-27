فيديو وصور.. وصول سيارات الإسعاف إلى محطة مصر فى رمسيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل، سيارات الإسعاف إلى محيط محطة مصر بميدان رمسيس، بعد اندلاع حريق بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف وانتقلت سيارات اﻹطفاء إلى موقع الحريق.
وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وشرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.
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