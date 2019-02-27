شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على حريق محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع قبل قليل، حريق داخل محطة مصر بالقرب من ميدان رمسيس، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى محطة مصر من أجل السيطرة على الحريق، وفيما بدأت سيارات الإسعاف الانتشار فى محيط المحطة، وسط أنباء عن وقوع مصابين.. وسنوافيكم بالتفاصيل.



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