شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزا بالحى المتميز بـ6 أكتوبر الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزاً، بمنطقة الـ20 فداناً بالحى المتميز، بجوار اتحاد الكرة، مسلسل رقم 4، والمُخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 24/10/2017، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المُقبل الموافق 3/3/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 14/3/2019، مضيفاً أنه يتم إحضار المستندات التالية عند الاستلام (بطاقة الرقم القومي، وإخطار التخصيص)، ويصرح لمالك القطعة بتوكيل من ينوب عنه فى الاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.

وقال المهندس شريف الشربينى: إنه سيتم تسليم القطع من 553 : 565، والقطع من 596 : 600، والقطع من 610 : 612، يوم الأحد 3/3/2019، والقطع من 590 : 595، والقطع من 577 : 589، يوم الاثنين 4/3/2019، والقطع من 566 : 576، والقطع من 631 : 638، يوم الثلاثاء 5/3/2019، والقطع من 613 : 630، يوم الأربعاء 6/3/20169، موضحاً أنه تم تخصيص الأيام من الخميس 7/3/2019 : الخميس 14/3/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.