شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تصفية إحدى الجمعيات التعاونية فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لأهالى جبارس بحرى إيتاى البارود بمحافظة البحيرة حلا إداريا وعلى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة إجراءات التصفية طبقا لأحكام القانون رقم 109 لسنه 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى. وأكد القرار أنه على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديون عام الوزارة متابعة إجراءات التنفيذ.

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