شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين معهد علوم البحار وجامعة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي مقدمًا من الدكتورة سوزان خليف رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، حول توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد وجامعة السويس، موجها بضرورة التعاون البحثى والعلمى بين الجامعات والمراكز والهيئات البحثية فى مصر؛ لتفعيل الاستفادة من النواتج البحثية وتعظيم المردود والعائد منها على الاقتصاد القومى.

يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات والتعاون المشترك فى الأنشطة البحثية والطلابية بين المعهد والجامعة، وتعزيز التعاون فى مجال البحث العلمى وعلوم البحار والمصايد، فضلاً عن تبادل الدوريات والمجلات العلمية والكتب الدراسية، وعقد الدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل، وتسجيل الدرجات للماجستير والدكتوراه.