شاهد عيان: حريق قطار محطة مصر التهم 4 سيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:
أفاد شهود عيان بمحطة مصر، أن احريق شب في 4 سيارات بقطار خلال دخوله المحطة بعد إصطدامه بأخر ، ما أسفر عن وفاة عدد من الركاب وتفحم جثثهم.
وأضاف الشهود أن تم الدفع باكثر من 25 سيارة إسعاف، وسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.
ولقى عدد من لأشخاص مصرعهم، صباح اليوم، الأربعاء، داخل محطة مصر، بعد اصطدام قطار في رصيفٍ أثناء دخوله المحطة.
وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وتفحم عدد كبير من الجثث.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى موقع الحادث؛ للسيطرة على الحريق.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحريق هائل بمحطة مصر.
ولقى عدد من لأشخاص مصرعهم، صباح الأربعاء، داخل محطة مصر بعد اصطدام قطار في رصيف أثناء دخوله المحطة.
وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وتفحم عدد كبير من الجثث.
وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والمطافئ، في محاولة للسيطرة على الحريق.
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