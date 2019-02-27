رصيف 5.. انفجار محطة مصر بسبب اصطدام جرار بالجدار الخرساني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود أبوطالب:
اصطدم جرار قطار بهيئة السكك الحديدية في محطة مصر (رمسيس) بالجدار الخرساني على رصيف رقم 6، ما أدى إلى انفجار شديد نتج عنه تفحم العديد من الجثث وسط هلع من المواطنين.
لقى عدد من لأشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، داخل محطة مصر، بعد اصطدام قطار برصيفٍ أثناء دخوله المحطة.
وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وتفحم عدد كبير من الجثث.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى موقع الحادث؛ للسيطرة على الحريق.
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