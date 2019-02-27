غدا اجتماع فرعيات الصيادلة لطلب عفو رئاسي عن عبيد

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اجتماع بمقر الصيادلة غدا لبحث جمع توقيعات لتقديم التماس للرئيس للإفراج عن محيي عبيد.. وخبير دستوري: العفو لا يسقط آثار العقوبة إلا بعد صدور قانون من مجلس النواب

حالة من الجدل يعيشها الوسط الصيدلي بعد ارتفاع الأصوات المطالبة، بضرورة تقديم التماس للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن النقيب المحبوس، محيي عبيد، بعد أن أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ، حكما بإدانته فى أعمال عنف، وقضت بحبسة ثلاث سنوات، وتغريمه 500 جنيه. الأمر الذي دفع نقباء الفرعيات، وبالترتيب مع النقابة العامة للصيادلة، لعقد اجتماع غدا بمقر النقابة فى جاردن سيتي، لبحث طرق جمع توقيعات الصيادلة، وصياغة الالتماس الذي سيقدم للرئيس بطلب العفو الشامل عن محيي عبيد، إلا أن الخبراء الدستوريين، قالوا إن الرئيس يمنح العفو الشامل بقانون من مجلس النواب.

نقيب الجيزة تبنى المبادرة الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، طالبت صيادلة الجيزة بجمع توقيعات لتقديم طلب للحاكم العسكري للعفو عن نقيب صيادلة مصر، وقالت: "إن هذا الحكم لا استئناف عليه، ولكن هناك التماس يجب علينا أن نتقدم به جميع صيادلة مصر، حتى يشعر بِنَا الناس وحتى لا تنزل قيمتنا أكثر من هذا، اتحدوا

نقيب الجيزة تبنى المبادرة الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، طالبت صيادلة الجيزة بجمع توقيعات لتقديم طلب للحاكم العسكري للعفو عن نقيب صيادلة مصر، وقالت: "إن هذا الحكم لا استئناف عليه، ولكن هناك التماس يجب علينا أن نتقدم به جميع صيادلة مصر، حتى يشعر بِنَا الناس وحتى لا تنزل قيمتنا أكثر من هذا، اتحدوا جميعا، ووقعوا على التماس لأن الحكم قاس جدا جدا، ويجب على الجميع التضامن معنا لأن د.محيي لم يفعل ما يستحق عليه، ما حدث حتى لو قلتم إيه" وختمت، رجاء الاستجابة للدعوة. نقيب الإسماعيلية يطرح المبادرة فى عمومية غدا "تواصل معي عدد من النقباء الفرعيين، ونشطاء صيادلة، لجمع توقيعات للتقدم بطلب للرئيس عبد الفتاح السيسي للعفو عن الدكتور محيي عبيد"، هذا ما قاله الدكتور صفوت أحمد نقيب صيادلة الإسماعيلية لـ"التحرير"، مشيرا إلى النقابة ستشهد غدا انعقاد جمعية عمومية، تمت الدعوة لها منذ أكثر من شهر، وقررنا فى مجلس النقابة إضافة بند التقدم بطلب للعفو، ليصوت عليه أعضاء الجمعية، وبناء عليه ستتقدم النقابة بطلب للسيد الرئيس. Advertisements نقيب المنوفية: غدًا اجتماع بالنقابة العامة لتقديم طلب عفو الدكتور مصطفى سلام، نقيب صيادلة المنوفية، قال إن ثمة اجتماعا لنقباء الفرعيات غدا فى مقر النقابة بجاردن سيتي، لبحث إمكانية جمع توقيعات الصيادلة فى كل المحافظات، وصياغة طلب يقدم للرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال المحامين، للعفو الرئاسي عن عبيد، مشيرا إلى أن هناك حالة من التعاطف مع النقيب. النقيب لا يستحق العفو والعقوبة عادلة الدكتورة سعاد حمودة، نقيب صيادلة الإسماعيلية السابق، وأحد المرشحين على منصب النقيب فى انتخابات 2015، استنكرت مطالبات السماح والعفو من بعض نقباء الفرعيات والصيادلة، وتساءلت: أين كانت السماحة والطيبة تجاه الأذى البدني والمعنوى، والظلم، وإهدار الأموال والبلطجة التى عانى منها الصيادلة؟ مضيفة: صديقك من صدقك ووقف لرد الظلم، وما حدث سيظل وصمة في جبين المهنة، وكل من يحمل لقب صيدلي، والقصاص ممن فعل أمر إلهي، فلم يكتمل القصاص ممن أخذ حقوقنا، وأعانوا الظالم على ظلمه. لن نتقدم بالتماس إلا بعد الإقرار بالذنب موقف حمودة لم يكن منفردا، فهناك عدد من الصيادلة يرفضون تقديم التماس بالعفو، لعل أبرزهم الدكتور يحيى زكي أحد شيوخ مهنة الصيدلة، والذي طالب النقيب المحبوس بالإقرار بالذنب هو وأسرته، كشرط لتقديم التماس بالعفو، مضيفا: لا يعقل أن ينصفنا القضاء ونحن من يضحي بحقوقنا. خبير دستوري: لا عفو شاملا بدون قانون من النواب أستاذ القانون الدستوري، الدكتور فؤاد عبد النبي، قال إن من حق محامي المتهم أن يتقدم بالتماس للرئيس، وفى هذا الحالة إما أن يقر الرئيس بالعقوبة، أو يخففها، أو يلغيها، وفى حالة الإلغاء لا تسقط الآثار المترتبة على الحكم. وأضاف عبد النبي فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الرئيس لا يمنح العفو الشامل الذي يسقط كل آثار العقوبة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وصدور قانون من مجلس النواب بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وهو ما حددته المادة 155 من الدستور المصري، مشيرا إلى أن قانون العقوبات فسر هذه المسألة فى مواده "74، 75، 76".

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