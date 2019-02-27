انت الان تتابع «حدائق الحيوان» تعلق على واقعة «تمساح المهندسين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، إن التمساح الذي عثر عليه الأهالي في أحد شوارع المهندسين حقيقي، مؤكدا أنه قد يعود لأحد الأشخاص المحبين لتربية هذه الحيوانات بأسلوب غير شرعي. رجائي أضاف - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على قناة "دي أم سي"- إذ إن بعض الناس لديها "هيستريا" لاقتناء الحيوانات الشرسة ومنها أشبال الأسود، مشيرًا إلى أن البعض حينما يجد أن الحيوان كبر في الحجم وأصبح خطرا يتجه للتخلص منه بأي طريقة.

ولفت إلى أن فكرة وصول التمساح إلى حي المهندسين عن طريق نهر النيل مستبعدة، مشيرا إلى أن السد العالي عمل على منع وصول مثل هذه الكائنات إلى القاهرة والمحافظات المختلفة. وناشد المواطنين الإبلاغ عن الحيوانات الشرسة التي تقطنيها لأنها حينما تكبر في الحجم تصبح خطرًا، مؤكدا عدم معرفته مصير هذا التمساح الذي