انت الان تتابع وزير الخارجية: حقوق الإنسان في مصر لا تقبل التجزئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ألقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، بيان مصر أمام الشق رفيع المُستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد حاليًا في مدينة جنيف السويسرية. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل كلمته بتهنئةِ الحكومةِ السنغالية الشقيقية، ومندُوبها الدائم على توليه منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان، معربًا عن ثقةِ مصر الكاملة في قدرته وهيئة المكتب على إدارة أعمال المجلس على أكملِ وجه، مؤكدا أهمية الفلسفةِ السامية التي قام عليها المجلس، والرامية لتنسيق الجهود الدولية.

كما نوه شكري بأن تلك الفلسفة يجب أن تَظل المحرك الرئيسي لأنشطة واهتمامات المجلس. وشدد شكري في كلمته على أن التعددية تعد سِمَةِ البشرية منذ قديم الأزل، ولا يمكن صهر البشرية في قالب واحد وإجباره على الاتفاق على رؤية واحدة للعالم، منوهًا بأن ما يجب أن يتم السعي إليه وترسيخه هو قبول التعددية والاختلاف،