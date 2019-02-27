«تمساح» يتجول في منطقة المهندسين (صور)

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عثر عمال النظافة في منطقة المهندسين اليوم الثلاثاء، أثناء رفع القمامة على تمساح حي على حافة الطريق، ما تسبب في إثارة الفزع بين صفوف المارة وسكان المنطقة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لتمساح أثناء قيام مجموعة من عمال النظافة بتنظيف الطريق، ما تسبب في إثارة الفزع بين صفوف المارة. وتواصلت "التحرير"، مع مسئولين في وزارة البيئة الذين أكدوا عدم علمهم بالواقعة، أو تلقيهم أية بلاغات تفيد بالعثور على تمساح بمنطقة المهندسين، مشيرين إلى أن التعامل مع التمساح لا بد أن يكون من خلال مختصين في البيئة.
وكانت شرطة البيئة والمسطحات المائية في الإسكندرية، برئاسة العميد عبد السلام محمد، بالتنسيق مع جهاز البيئة برئاسة المهندسة هدى مصطفى، تمكنت من مداهمة مخزن أحد تجار الزواحف، ومصادرة 6 تماسيح نيلية وثعباني كوبرا من داخله. وأثناء مداهمة الحملة، تم الاشتباك مع التاجر، وعلى أثرها أُصيب أمين شرطة «حمادة
وكانت شرطة البيئة والمسطحات المائية في الإسكندرية، برئاسة العميد عبد السلام محمد، بالتنسيق مع جهاز البيئة برئاسة المهندسة هدى مصطفى، تمكنت من مداهمة مخزن أحد تجار الزواحف، ومصادرة 6 تماسيح نيلية وثعباني كوبرا من داخله.
وأثناء مداهمة الحملة، تم الاشتباك مع التاجر، وعلى أثرها أُصيب أمين شرطة «حمادة الجوهري» بكسر في يده، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم المضبوطات إلى حديقة حيوان الإسكندرية.
فيما قالت مي حمادة، الناشطة في حقوق الحيوان ورئيس فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية، أن طول التماسيح التي عُثر عليها داخل مخزن أحد تجار الزواحف 75 سم تقريبا، ونظرًا لخطورة تربيتها وتداولها بشكل عام تم تسليم المضبوطات إلى حديقة حيوان الإسكندرية.
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