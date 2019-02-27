انت الان تتابع «تمساح» يتجول في منطقة المهندسين (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عثر عمال النظافة في منطقة المهندسين اليوم الثلاثاء، أثناء رفع القمامة على تمساح حي على حافة الطريق، ما تسبب في إثارة الفزع بين صفوف المارة وسكان المنطقة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لتمساح أثناء قيام مجموعة من عمال النظافة بتنظيف الطريق، ما تسبب في إثارة الفزع بين صفوف المارة. وتواصلت "التحرير"، مع مسئولين في وزارة البيئة الذين أكدوا عدم علمهم بالواقعة، أو تلقيهم أية بلاغات تفيد بالعثور على تمساح بمنطقة المهندسين، مشيرين إلى أن التعامل مع التمساح لا بد أن يكون من خلال مختصين في البيئة.

وكانت شرطة البيئة والمسطحات المائية في الإسكندرية، برئاسة العميد عبد السلام محمد، بالتنسيق مع جهاز البيئة برئاسة المهندسة هدى مصطفى، تمكنت من مداهمة مخزن أحد تجار الزواحف، ومصادرة 6 تماسيح نيلية وثعباني كوبرا من داخله. وأثناء مداهمة الحملة، تم الاشتباك مع التاجر، وعلى أثرها أُصيب أمين شرطة «حمادة