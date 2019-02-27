شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل مواعيد 13 قطارا بخط الصعيد ابتداء من الجمعة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم هيئة السكة الحديد بتعديل مواعيد قيام ووصول 13 قطارًا بخط الصعيد ابتداءً من غدٍ الجمعة، بسبب أعمال التطوير التى تنفذها الهيئة على خط القاهرة ـ أسوان؛ من تحديث نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات وتجديد وصيانة السكك. وتشمل قائمة القطارات التى سيتم تعديل مواعيدها: - قطار رقم 2006 مكيف القاهرة ـ أسوان سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 17.15 بدلا من الساعة 17.30. - قطار رقم 972 إكسبريس القاهرة ـ أسيوط سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 16.20 بدلا من 16.10. - قطار رقم 976 مكيف القاهرة ـ الأقصر سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 21.30 بدلا من الساعة 21.25. - قطار رقم 890 مكيف القاهرة ـ سوهاج سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 23.30 بدلا من الساعة 22.15. - قطار رقم 934 مكيف الإسكندرية ـ الأقصر سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 1.10 بدلا من الساعة 1.00. - قطار رقم 872 مكيف القاهرة ـ أسيوط سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 17.45 بدلا من الساعة 18.00. - قطار رقم 188 إكسبريس القاهرة ـ السد العالي سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 18.00 بدلا من 18.15. - قطار رقم 90 إكسبريس القاهرة ـ السد العالي سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 22.15 بدلا من الساعة 21.35. - قطار رقم 832 إكسبريس القاهرة ـ أسوان سيتم تعديل موعده ليقوم من القاهرة الساعة 00.35 بدلا من الساعة 23.15. - قطار رقم 973 إكسبريس أسيوط ـ القاهرة سيتم تعديل موعده ليقوم من اسيوط الساعة 1.00 بدلا من الساعة 2.05. - قطار رقم 152 ركاب الجيزة ـ الفيوم ليقوم من الجيزة الساعة 16.55 بدلا من الساعة 17.00. - قطار رقم 156 ركاب الجيزة الواسطي سيتم تعديل موعده ليقوم من الجيزة الساعة 20.35 بدلا من الساعة 20.40. - قطار رقم 756 ركاب الأقصر ـ إدفو سيتم تعديل موعده ليقوم من الاقصر الساعة 14.30 بدلا من الساعة 14.20.

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