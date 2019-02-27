أخبار مصر | اليوم.. استكمال الحملة القومية ضد شلل الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال الحملة القومية ضد شلل الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل اليوم، وزارة الصحة، الحملة القومية ضد شلل الأطفال لليوم الرابع والأخير، للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، مؤكدة أن جميع الطعوم آمنة ويتم الحصول عليها بالمجان.

وتستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل، للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وتعمل الفرق الطبية فى الحملة على مدار الأيام الأربعة من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ويشارك فيها 90 ألف فرد من الفرق الطبية بالحملة.

التطعيم سيكون من منزل إلى منزل بالريف لضمان الوصول لجميع الأطفال المستهدفين، أما المدن فسيتم التطعيم بها بواسطة فرق متحركة بالشوارع، مع جود فرق ثابتة فى المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

من بورسعيد.. وزيرة الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال