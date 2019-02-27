مصر | "طفلته عمرها 3 أسابيع".. تفاصيل جديدة حول واقعة انتحار شاب بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طفلته عمرها 3 أسابيع".. تفاصيل جديدة حول واقعة انتحار شاب بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، إلى أن الشاب الذي توفي شنقًا داخل شقته بإحدى منازل مركز أبو النمرس، متزوج، ولديه طفلة عمرها 3 أسابيع.

وأضافت التحريات أن المتوفي كان يمر بأزمة مالية خلال الفترة الأخيرة، ما دفعه للانتحار عن طريق شنق نفسه، موضحة انه حال العثور على جثة المتوفي، تبين وجود شقيقه وزوجته بالمنزل.

وأوضحت التحريات انه بفحص الجثة لم يعثر على ايه إصابات سوي حز حول الوفية، وتبين عدم وج شبهة جنائية في وفاته.

كان أقدم شاب على الإنتحار شنقًا، داخل شقته بمركز أبو النمرس، لمروره بأزمة نفسية، خلال الفترة الأخيرة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد هاني عماد رئیس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغًا بالعثور على جثة شخص داخل شقته بإحدى المنازل، بدائرة المركز.

وكشفت تحريات المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، أن جمعة. ع، في العقد الثالث من عمره، كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، لمروره بضائقة مالية، دفعته، للانتحار عن طريق شنق نفسه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.