مصر | لمروره بأزمة مالية.. انتحار شاب شنقا داخل شقته بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمروره بأزمة مالية.. انتحار شاب شنقا داخل شقته بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم شاب على الانتحار شنقًا، داخل شقته بمركز أبو النمرس، لمروره بأزمة نفسية، خلال الفترة الأخيرة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد هاني عماد رئیس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغًا بالعثور على جثة شخص داخل شقته بإحدى المنازل، بدائرة المركز.

وكشفت تحريات المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، أن جمعة. ع، في العقد الثالث من عمره، كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، لمروره بضائقة مالية، دفعته، للانتحار عن طريق شنق نفسه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

"مكان القِبلة".. مصدر يكشف كواليس الاشتباه في حقيبة داخل مسجد بالدقي

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن الحقيبة المعثور عليها داخل مسجد عقبة بن نافع، كانت مكان قبلة الصلاة، مشيرًا أن ذلك دفع المصلين للصلاة بالشارع خارج المسجد.

واثارت حقيبة الذعر والفزع داخل مسجد عقبة بن نافع بمنطقة الدقي وتبين أنها تحتوى على كفن وليفه وصابونة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على حقيبة داخل مسجد عقبة بن نافع، واشتباه بوجود قنبلة، داخلها.

وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني، وبفحص الحقيبة تبين أنها بداخلها كفن وليفة وصابونة، وعطور، تركها مواطن كنوع من التبرع للمسجد وعدم وجود ايه متفجرات داخلها، وتم تعقيم المسجد، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.