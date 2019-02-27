شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 27 فبراير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ بالعاصمة الفيتنامية فعاليات القمة الأمريكية الكورية الشمالية الثانية، حيث يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري كيم جونج أون، قضية نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، ومن المقرر أن تستمر جلسات القمة على مدي يومين.

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع السنوي لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط الذي يلقي كلمة بالجلسة الافتتاحية، وكذلك عمرو موسى رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وممثل وزارة الخارجية السفير خالد راضي، إضافة إلى كلمة سفير دولة فلسطين.

يُعقد بمقر جامعة الدول العربية، اجتماع المكتب التنفيذي، لمجلس وزراء الصحة العرب للتحضير للدورة العادية الـ(51) للمجلس التي تعقد غدا الخميس.

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤتمرًا صحفيًا، بالمركز الأوليمبي بالمعادي؛ وذلك لعرض إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، والإعلان عن أبرز البرامج المقترح تنفيذها الفترة المقبلة.

يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع في سوريا.

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تلقي المقترحات الخاصة بجدول امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2018- 2019.

تنطلق اجتماعات اللجنة الرئاسية المشتركة بين السودان وإثيوبيا والتي يرأس الجانب السوداني فيها نائب رئيس الجمهورية فيما يرأس الجانب الإثيوبي رئيس مجلس الوزراء .

تنطلق فعاليات معرض «بروناي دار السلام» للكتاب، وتحلُ سلطنة عُمان فيه كأول ضيف شرف على المعرض الذي يستمر حتى الخامس من شهر مارس المقبل.

تنظم لجنة الحريات بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، ندوة بعنوان «دور المؤسسات الثقافية غير الحكومية في بناء الوعي».

تنطلق بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر والتي تستمر منافساتها حتى 3 من مارس المقبل بنادي «بلاتنيوم».

يلتقي فريقا برشلونة وريال مدريد على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1 على ملعب «كامب نو».

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بعد مواجهة الجونة التي أقيمت عصر الأحد الماضي في الجولة الـ24 من بطولة الدوري.