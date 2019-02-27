شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة تناقش اليوم ميزانية 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء هشام أبو سنة، نقيب مهندسى القاهرة، الجمعية العمومية العادية لعام 2019، ظهر اليوم الأربعاء، وذلك لاعتماد قرارات الجمعية العمومية العادية السابقة، وعرض تقرير النشاط عن العام الماضى 2018.

ومن المقرر أن تناقش العمومية أيضا، اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2019، وتقرير مراقب الحسابات، واختيار مراقب حسابات جديد وتقدير أتعابه، واعتماد ميزانية النقابة لعام 2018.