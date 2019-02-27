حدث ليلًا| حقيقة "الضرائب الجديدة وإلغاء إجازة السبت".. و"الخارجية" ترد على أردوغان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث نفى مجلس الوزراء، عددًا من الشائعات، وردت الخارجية المصرية في بيان رسمي على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودوليًا عرقل الكونجرس إعلان ترامب لحالة الطوارئ.

"ضرائب جديدة وإلغاء إجازة السبت".. الحكومة ترد على 10 شائعات أثارت جدلًا

نفى مجلس الوزراء، ممثلًا في مركزه الإعلامي، عددًا من الشائعات ترددت خلال الأيام الأخيرة وأثارت جدلًا في الشارع المصري، أبرزها: فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ووقف صرف العلاج الشهري لمرضى السكر من التأمين الصحي، وإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس في نظام التعليم الجديد.

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"تنطوي على حقد".. الخارجية ترد في بيان رسمي على أردوغان

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الرئيس التركي أردوغان يطل علينا مرة أخرى بأحاديث حول مصر وقيادتها السياسية تنطوي بشكل جلي على حقد، بل وتعبِّر عن مواصلة احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية ومناصرتها.

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شهود عيان يروون لحظات الرعب بعد انهيار عقار بولاق (فيديو)

انتقد عدد من أهالي منطقة بولاق الدكرور، عدم تنفيذ قرار إزالة صادر بحق عقار انهار مساء الثلاثاء، بشارع عبد الحميد المنوفي.

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وزير التموين لـ 5 فئات: "ما تحزنوش عشان حذفناكم"

طالب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الفئات التي سيتم حذفها من منظومة الدعم بعدم الغضب "متحزنوش علشان حذفناكم"، متسائلًا: "كيف لمواطن يستهلك 1000 كيلووات من الكهرباء أن يكون بحاجة إلى دعم وزارة التموين".

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"يجوب 8 محافظات بالمجان".. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل أول "مستشفى عائم"

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، باستمرار عمل المستشفى العائم بأسوان حتى يوم 18 مارس، بنهاية فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي، والذي سينطلق خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسوان.

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الرئاسة الفلسطينية: أي خطة سلام تتجاوز الحقوق الثابتة لشعبنا لن تمر

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن أي خطة سلام تتجاوز الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والقدس بمقدساتها لن تمر .

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السودان: المعارضة تتحدى حظر التظاهر والبشير يجري تعديلات عسكرية

تواصلت المظاهرات في السودان وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ، وفرضه لأوامر تقضي بحظر التجمهر والإضرابات.

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الجزائر: الجيش يتعهد بتوفير الظروف لانتخابات رئاسية هادئة

تعهد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، اليوم الثلاثاء، بتمنراست بأن الجيش على توفير كافة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في هدوء وسكينة.

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مجلس النواب الأمريكي يعرقل إعلان ترامب لحالة الطوارئ

صوت مجلس النواب الأمريكي، ليل الثلاثاء/الأربعاء، على عرقلة إعلان حالة الطوارئ الوطنية، الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب الوضع على الحدود الأمريكية المكسيكية.

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