- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
كل من يستخدم المطارات يمر بمراحل تفتيش متعددة داخل صالات السفر، لكن ركاب قليلون داخل صالات السفر يصادف هذه العلامة "SSSS" على تذكرة سفره بعد تسليم حقائبه وحصوله على "البوردنج"، إذا رأيتها في تذكرة الصعود الخاصة بك للطائرة، اعلم أنك ستخضع لتفتيش دقيق للغاية، يسمى هذا بالفحص الأمني الانتقائي الثانوي "Secondary Security Secreening Selection".
وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن العلامة المسلجة على التذكرة تعني أن الراكب الذي تم تحديده لكي يخضع لهذا الفحص من طرف شركة الطيران، اسمه في لائحة مخصصة للتدقيق الأمني المكثف.
وأضاف المصدر: "يتم هذا الإجراء بشكل عشوائي، لكن بعض الحالات يتم تطبيقه على الناس الذين يحجزون حجز في آخر دقيقة أوالذين يسافرون بتذكرة في اتجاه واحد، أو قادم من دولة بها حروب ولا تتمكن من طبع البوردنج أون لاين".
كانت هذه تفاصيل خبر "فحص أمني مُكثف".. ماذا تعرف عن علامة الـ "SSSS" بتذكرة سفرك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.