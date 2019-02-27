أخبار مصر | تفعيل البروتوكول الموقع بين المحامين ووزارة الاستثمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفعيل البروتوكول الموقع بين المحامين ووزارة الاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة التدريب والبحوث بالنقابة العامة للمحامين، تحت إشراف وتنفيذ مقررها عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة، دورتين تدريبيتين لإعداد المحامين وكلاء المستثمرين، على مدى يومي الخميس والإثنين الموافقين 17 و21 فبراير الحالى، بفرع هيئة الاستثمار بالمنطقة الحرة بحي السفارات فى مدينة نصر.

يأتي ذلك في إطار برنامج إعداد المحامين وكلاء المستثمرين، الذي يتلخص الهدف منه في عقد سلسلة دورات تدريبية تأهيلية كمستوى أول من التدريب المؤهل للمستوى الثاني المتعمق، الذي بإتمامه سوف يكون أمام لجنة التدريب والنقابة العامة مشروع جدول وكلاء وخبراء المستثمرين، في ضوء البروتوكول الموقع بين نقيب المحامين، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وتناول التدريب المكثف كل ما يتعلق بدور المحامين في منظومة الاستثمار، وبالأخص تأسيس الشركات وتعديلاتها، وما يرتبط بها من منازعات في الاستثمار، سعيًا إلى اكتمال المنظومة بوجود جدول معتمد داخل هيئة الاستثمار، مما يعظم من دور المحامين في تهيئة مناخ الاستثمار، وتعظيم فوائده.

وأكد عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة التدريب والبحوث، أنه في ضوء النجاح المبكر لهذا البرنامج، برعاية النقيب العام، قررت اللجنة تشكيل لجنة منسقين على مستوى النقابات الفرعية بالمحافظات للمشاركة في تنفيذ سياسات اللجنة والبرنامج.