جولات وبوسترات و"sms".. أشكال الدعاية في انتخابات "الصحفيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تصاعدت الدعاية الانتخابية، قبل ساعات من انطلاق انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين المقررة يوم الجمعة المقبل، والتي يتنافس فيها 11 مرشحًا على منصب نقيب الصحفيين و51 مرشحًا على 6 مقاعد للعضوية.

وكثّف المرشحون من الدعاية الانتخابية، قبل أيام قليلة من انعقاد الجمعية العمومية، حيث اتخذت الدعاية الانتخابية أشكالًا متنوعة ومختلفة.. نستعرضها كالتالي:

1- انتشرت لافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين بشكل كثيف في محيط نقابة الصحفيين وعلى واجهة النقابة، وداخلها، وذلك بعد أن حددت اللجنة أماكن الدعاية، والتي تمثلت في الدور الأرضي والأول والثاني والرابع، كما امتدت الدعاية لشارع الصحافة وشارع رمسيس أمام مؤسستي أخبار اليوم والأهرام، من مختلف المرشحين بالمؤسستين.

2- جولات مكثفة للمرشحين بمختلف المؤسسات قبل ساعات من انطلاق الانتخابات، لعرض برامجهم الانتخابية من خلال "بوسترات" تحمل صورهم وبرامجهم الانتخابية.

3- لجأ بعض المرشحين لرسائل الـ"sms" على هواتف أعضاء الجمعية العمومية لتذكيرهم بموعد الانتخابات ومطالبتهم بالنزول والمشاركة.

4- نظم البعض الآخر جولات للمؤسسات لجمع مطالب للصحفيين فيما يخص خدمات معينة لإنجازها كشكل من أشكال إثبات حسن النوايا غير المشروطة بالفوز في الانتخابات.

5- صفحات الدعم على مواقع التواصل: كل المرشحين تقريبًا دشنوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعمهم، كما وضع البعض الآخر صورًا لجولاتهم الانتخابية وبرامجهم وأنشطتهم ووعودهم.

6- أما المرشحين لمنصب النقيب فلجأ بعضهم (الأقوى حظوظًا) للجولات بالمؤسسات الصحفية وتنظيم ندوات بها، بينما اكتفى (مرشحو الشو) بلافتات دعائية أمام النقابة ولم يقم أي منهم بجولة واحدة لأي مؤسسة صحفية.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم الجمعة المقبل 1 مارس، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.