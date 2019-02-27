شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأهداف العامة لكلية الشرطة.. أبرزها تأهيل الكوادر المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية، وهى إعداد خريج متكامل يلقى رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلاً ومعياراً وتحدياً وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة.

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1- إعداد وتأهيل الطلبة على أفضلِ مُستوى من التكامُل وكذا تأهيلُ الكوادر المُختلفة من الضباط المُتخصصين، من خلال منظومة متكاملة متطورة تضمن تغيير سلوكهم واتجاهاتهم تحقيقًا لأفضل مستوى للأداء والعطاء والوعى بأبعاد رسالتهم عند التخرج.

2- تحقيق التكامل والتوافق مع إستراتيجية أكاديمية الشرطة ومرتكزاتها العامة، ومواكبة تطورها المضطرد والمُستمر.

3- رصد وتحليل الواقع الأمنى وتحديد احتياجاته وتحدياته وتطوير أساليب الإعداد بما تتلاءم مع هذه المطلوبات.

4- غرس المبادئ والقيم والمُثل فى نُفوس الطلبة التى تُعمق قدرة ضباط الشرطة على أداء رسالتهم بإخلاص وحِيدة وكفاءة.

4- ربط عمليات التعليم والتدريب بحقائق التقدم العلمى والتكنولوجى من خلال النهوض بمرافق الكُلية التعليمية والتدريبية والتطوير المستمر للعلوم والدراسات القانونية والشرطية وربطها باحتياجاتِ المجتمع وأماله .

6- اكتشاف المواهب والملكات وطاقات العنصر البشرى للطلاب والعمل على تنميتها وتوظيفها لخدمة مجالات العمل الأمنى عقب التخرج من خلال مناخٍ مُناسب لصقلها .

7- إيجاد نظم معلومات مُتكاملة للطلبة تكشفُ عن مُستواهم العلمى والتدريبى والبحثى والانضباطى والعمل على تحديثها وتحليلها المستمر، والسعى لتقييم مستوى الطلبة التدريبى والرياضى بأساليب قياس مناسبة.

8- تأسيس نظام لإدارة ومتابعة الجودة داخل الكلية بما يضمن رفع مستوى الأداء على كافةِ المستويات سواء كانت تعليمية أو تدريبية.

9- توفير أفضل مناخٍ إجتماعىَ وإنسانى موائم لحياة الضُباط والطلبة والعاملينَ واستثمارُ جهودهم بصورةِ مُثلى.