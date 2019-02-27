شكرا لقرائتكم خبر عن ملوخية وممبار هدية رامى مالك بعد فوزه بالأوسكار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالا بفوز رامى مالك الحائز على جائزة الأوسكار، دعا صبحى كابر صاحب مطعم مأكولات شرقية، الفنان على وجبة ملوخية وكوارع فى مطعمه. وهنأ صاحب المطعم رامى مالك، مؤكدا فخره به لأصوله المصرية وفرحته بفوزه بتلك الجائزة التى يحلم بها كل فنان بالعالم، مشيرا إلى أنه سمع أن رامى مالك يحب الملوخية من أهله، ولذلك وجه إليه الدعوة للحضور إلى مطعمه كما أنه سيقدم له وجبة الكوارع والممبار.

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