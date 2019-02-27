أخبار مصر | "حماية المستهلك": تعديل فترة استبدال السلع إلى 30 يوما بدلا من 14

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حماية المستهلك": تعديل فترة استبدال السلع إلى 30 يوما بدلا من 14 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وفقا لقانون حماية المستهلك الجديد تم تعديل فترة استبدال واسترجاع السلع من 14 يوما إلى 30 يوما، طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018.

وتضمنت نص المادة 21 من القانون رقم 181 لسنة 2018 أنه يحق للمستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذاشابها عيب، بالإضافة إلى فترة الضمان القانوني والتي تصل إلى عامين للسلع المعمرة، وكذا فترة الضمان الممنوح من الشركة المنتجة أو المستوردة

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار إلى أنه تم إعداد دراسة مع الجهاز المركزي التنظيم والإدارة؛ لإعادة هيكلة وزارة التموين، كما تم إعداد قانون حماية المستهلك، والموافقة على اللائحة التنفيذية ودخلت مرحلة المراجعة مع مجلس الدولة وسيتم إصدارها من مجلس الوزراء.