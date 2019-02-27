صورة تكشف حالة عقار "بولاق الدكرور" قبل ساعات من انهياره

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حصل الخليج 365 على صورة تكشف الحالة التي كان عليها العقار الذي انهار مساء الثلاثاء، بشارع عبد الحميد المنوفي بحي بولاق الدكرور.

وقالت محافظة الجيزة، إنها تلقت أمس بلاغاً بحدوث تصدعات بعقار مكون من دور أرضي و4 أدوار، بشارع عبد الحميد المنوفي بحي بولاق الدكرور، وعلى الفور أخلت العقار من الأسرة الوحيدة التي كانت تسكنه؛ حفاظاً على سلامتهم قبل انهيار العقار اليوم.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه فور انهيار العقار تم تكليف رئيس مدينة الجيزة، ورئيس حي بولاق الدكرور، بتفقد ومعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار للاطمئنان على سلامتها الإنشائية، و"عدم تأثرها بانهيار العقار، والاطمئنان على سلامة المقيمين بها حرصاً من المحافظة على سلامة مواطنيها"، ووجه بتوفير الاحتياجات اللازمة للأسرة التي كانت تقطن بالعقار.

لكن عدد من أهالي المنطقة انتقدوا عدم تنفيذ قرار إزالة صادر بحق العقار.