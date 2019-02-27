شكرا لقرائتكم خبر عن وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وجدى غنيم، الإخوانى الهارب فى تركيا، مشيرًا إلى أنه يشترك فى كيانات مشبوهة، ويطلق تصريحات تتضمن إفكًا وبهتانًا كبيرًا.
وقال عاصم عبد الماجد، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إن وجدى غنيم، حريص على مهاجمة الجماعة الإسلامية واتهمها كذبًا وزورًا وإفكًا وعدوانًا .
واتهم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وجدى غنيم بالمغفل الذى يشارك فى أى كيانات، من بينها الكيان الذى دشنته آيات عرابى، أحد حلفاء الإخوان فى الخارج، ودعا أنصاره للانضمام له أيضًا، متهمًا هذا الكيان الذى يتزعمه كل من وجدى غنيم وآيات عرابى بالخائن ويتضمن عملاء.
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