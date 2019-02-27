شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: انتهاء فرز المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة.. والنتيجة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إن الوزارة انتهت أول أمس من استقبال أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بعد مدة المدد المحددة لاستقبال الأوراق حتى أول أمس الاثنين، والتى كان من المقرر لها أن تنتهى الخميس الماضى 21 فبراير الجارى.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن المديريات تعمل على فرز أوراق المتقدمين ومطابقتها بشروط الإعلان عن الوظائف ويتم إخطار المتقدمين بموقفهم عبر البريد الإلكترونى منذ فترة سابقة، موضحًا أنه من المقرر أن ينتهى الفرز من خلال المديريات، حيث يتم التأكد من كافة الشروط للمتقدمين على الوظائف وأيضًا المقابلات التى تعقد للمتقدمين.

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وأكد نائب الوزير، أن الخطوات الخاصة بالمسابقة المؤقتة للمعلمين تسير بشكل منضبط وفقًا للمواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة بشكل مستمر لكل خطوة تتم فى المديريات والإدارات التعليمية.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه من المقرر أن تعلن نتائج المسابقة نهاية الأسبوع الجارى أى خلال أيام، حتى يتمكن المعلمين الذين سوف يتم اختيارهم فى المسابقة من استلام العمل فى المدارس مع بداية الشهر المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت تقدم قرابة 428 ألف خريج على مسابقة العقود المؤقتة للعمل فى التخصصات المختلفة فى المدارس الحكومية لسد العجز، مؤكدة حرصها على توفير معلمين للطلاب فى المدارس وعدم ترك أى طالب بدون معلم فى إطار تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى.