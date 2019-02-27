شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: افتتاح جراج روكسى قريبا وتطوير الطرق المحيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن المحافظة انتهت تقريبا من إجراءات افتتاح جراج روكسى كأول جراج الكترونى بمصر، على أن يتم افتتاحه قريبا.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لـ" الخليج 365"، أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع مسئولى الشركة المشغلة وأجهزة المحافظة كالدفاع المدنى، وغيرها لبحث توفير الاشتراطات اللازمة وتحديد موعد الافتتاح.

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وأوضح نائب المحافظ، أنه لم يتم تحديد رسوم استخدام الجراج حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم تطوير المناطق المحيطة بالجراج وتوسعة الطرق.