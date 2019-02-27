"كنت لاعبًا للزمالك واحترم الأهلي".. 16 رسالة من وزير الشباب لطلاب عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

تصوير - أحمد النجار:

استضافت جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في لقاء مفتوح مع الطلاب.

ويستعرض الخليج 365 أبرز الرسائل التي وجهها صبحي للطلاب:

- مصر تشهد نقلة نوعية في تاريخها الحديث في مختلف المجالات، كما تشهد عودة لريادتها.

- استضفنا في فترة قصيرة عددًا من البطولات الرياضية العالمية، من بينها: بطولة البحر المتوسط للسباحة والتي أقيمت ببورسعيد وبطولة مصر الدولية للتايكوندو بمشاركة ما يزيد عن ٤٧ دولة من مختلف دول العالم.

- الوزارة لا تفرق في معاملة ذوي القدرات الخاصة وندعمهم عن طريق الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية واتحاد البارالمبية بالإضافة لتخصيص إدارة بالوزارة تهتم بذوي القدرات والهمم.

- ندعم كافة الأنشطة الرياضية بالجامعات، ونعمل على إعداد مشروعين أحدهما مُخصص للرياضة في الجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وكذلك مشروع للرياضة في المدارس بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم ووزارة الصحة.

- الدوري العام هذا الموسم هو أقوى دوري منذ عدة سنوات نظرًا للتنافسية الشديدة إلى جانب عقود الرعاية ومتوسط سعر اللاعبين.

- تدخل الدولة في الرياضة متمثلاً في وزارة الشباب هو تدخل موزون مع إعطاء كل مسئول فرصته كاملة لتحمل مسئولياته.

- بطولة كأس الأمم الأفريقية تُعد نقطة انطلاق لعودة الجماهير إلى الملاعب حيث سيتم حجز التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني، بشكل أفضل من استضافة بطولة عام 2006.

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- حضور الجماهير بشكل متدرج تبدأ بـ5 آلاف مشجع، من بينهم 1500 طالباً، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

- مصر لديها من الشباب، العلم، الطاقات والإنشاءات ما يؤهلها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية التي يشاهدها نحو ملياري مشاهد حول العالم وإخراجها بشكل متميز وذلك عن طريق التنظيم والاستعداد الجيد والحضور الجماهيري المتميز.

- أنصح الطلاب بالبحث عن نقاط القوة في ذاتهم والعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم لتكوين شخصية قوية ناجحة وخلق مستقبل أفضل لهم ولوطننا الغالي مصر.

- جامعة عين شمس عريقة وأخرجت علماء وسياسيين.

- الرياضة في مصر ليست كرة قدم فقط، ولدينا العديد من المجالات المختلفة غير الرياضية.

- متوسط دخل اللاعب في الدوري وصل 10 ملايين جنيه، بالإضافة لمليار جنيه حقوق رعاية، وحقوق اتحاد الكرة 450 مليون جنيه.

- سأجري سلسة زيارات متكررة لعدد من الجامعات خلال الفترة المقبلة.

- كنت لاعبًا وإداريًا بنادي الزمالك، واحترم الأهلي

- يجب أن يستعيد ناديا الأهلي والزمالك قوامهما.

- الجمهور الآن، يتابع الدوري الانجليزي والإسباني، أكثر من الدوري المصري.