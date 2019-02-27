"صُدفة" تنقذ الساكن الوحيد قبل انهيار عقار بولاق الدكرور (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قالت محافظة الجيزة، إنها تلقت أمس بلاغاً بحدوث تصدعات بعقار مكون من دور أرضي و4 أدوار، بشارع عبد الحميد المنوفي بحي بولاق الدكرور، وعلى الفور أخلت العقار من الأسرة الوحيدة التي كانت تسكنه؛ حفاظاً على سلامتهم قبل انهيار العقار اليوم.

جاء ذلك في بيان للمحافظة، مساء الثلاثاء.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه فور انهيار العقار تم تكليف رئيس مدينة الجيزة، ورئيس حي بولاق الدكرور، بتفقد ومعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار للاطمئنان على سلامتها الإنشائية، و"عدم تأثرها بانهيار العقار، والاطمئنان على سلامة المقيمين بها حرصاً من المحافظة على سلامة مواطنيها"، ووجه بتوفير الاحتياجات اللازمة للأسرة التي كانت تقطن بالعقار.

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على جانب آخر، اتهم عدد من أهالي الشارع الموجود به العقار المنهار، مسؤولي حي بولاق الدكرور بالتقاعس في أداء مهامهم، وأن العقار المنهار صادر بحقه قرارات إزالة لكن "حدثت مماطلة وعدم تنفيذ للقرارات".

وذكر سيد أحمد -أحد المتضررين - في تصريحات لمصراوي، أنه كان يجلس برفقة أسرته بمحله المواجه للعقار المنكوب، وأنه فوجيء بأكوام من الطوب والرمل تهدم حائط محله وتدمّر شاشات تلفاز وأجهزة موجودة بالمحل، متهمًا مسؤولي حي بولاق الدكرور بالتقاعس في أداء عملهم، خاصة وأن "العقار المنكوب كان به تضرر وتصدّع شديدين، والساكن الوحيد كان موجود بالعقار قبل دقائق من انهياره، وأن الصدفة لعبت دورًا في إنقاذ حياته خاصة وأنه غادره قبيل سقوطه بالصدفة".

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