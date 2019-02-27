شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في مشاجرة خلافا على أولوية المرور في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين 5 أشخاص خلافا على أولوية المرور بمدخل قرية الدوية بمدينة بني سويف، الثلاثاء، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، وتكليف لجنة المصالحات بالقسم للصلح بين أطراف المشاجرة.

وتلقي اللواء أشرف عزب، العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بني سويف يفيد بنشوب مشاجرة بمدخل قرية الدوية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بسبب الخلاف على أولوية المرور بين طرفين مسلم ومسيحي حيث تبين أن المشاجرة وقعت بين كلأ من: «جيمانة.م. ا- 43 سنة- حاصلة على بكالوريوس تجارة»، و«ميرنا. س. ج- 22 سنة- طالب بكلية الصيدلة»، و«ماري. م. أ- 45 سنة – مدرسة»، و«مينا. ث. ب.ح» 29 سنة، صيدلي، ومصاب كدمة شديدة بالعين والرأس وخدوش متفرقة بالجسم، وبين طرف ثاني«دعاء. م. ع» 35 سنة، صيدلانية، ومصابة كدمات وسحجات بالزراعيين، و«محمد. م. ع» 20 سنة، طالب بكلية تجارة، ومصاب كدمات بالبطن من الجانب الأيسر.

وتبين أن أطراف المشاجرة يقيمون ببندر بني سويف، وأن مشادة كلامية حدثت بالطريق في مدخل الدوية، بين الأولى من الطرف الأول والأولى من الطرف الثاني بسبب أولوية المرور بالطريق، تطورت لمشاجرة تعدي خلالها كلًا منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات أمام رجال المباحث، وتم تكليف لجنة المصالحات بالقسم للصلح بينهما وإنهاء النزاع وتحرر المحضر رقم 2946 جنح قسم شرطة بني سويف.